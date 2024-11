Una balenottera senza vita è stata ritrovata sull’arenile adiacente al pontile dell’ex Sir. Si tratta di uno degli esemplari più comuni nel Mediterraneo. Diversi sono stati negli anni i ritrovamenti di questo mammifero. Lo spiaggiamento di cetacei è un evento che generalmente accade quando l’animale si smarrisce per varie cause, arenandosi sulla spiaggia. Lì spesso muore per disidratazione, per l'impossibilità di sopportare il proprio peso oppure perché l'alta marea copre lo sfiatatoio.