VIDEO | L’episodio a Reggio Calabria, nella frazione Vinco. Vista la difficoltà dell’intervento si è alzato in volo il mezzo da Catania

Una piccola disavventura che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. È quella vissuta questa mattina da una mucca a Vinco, piccola frazione di Reggio Calabria, dove il bovino, intento a pascolare, è precipitato in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo e gli specialisti del Saf (Speleo Alpino Fluviale), i quali, supportati dall’intervento di un elicottero proveniente da Catania, sono riusciti a mettere in salvo l’animale.