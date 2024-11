Recuperato nel Vibonese un pappagallo appartenente a specie protetta. Nel dettaglio, i militari della stazione carabinieri forestale di Spilinga sono stati allertati dai militari del nucleo operativo radiomobile di Vibo Valentia, a seguito del rinvenimento di un esemplare di pappagallo in località Torre Ruffa del comune di Ricadi.

Giunti sul posto hanno recuperato il volatile provvisto di anello identificativo inamovibile, in buono stato di salute, cosciente ma impaurito. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di risalire all'allevamento di origine del volatile, ubicato in provincia di Varese, al negozio del venditore, sito in Paderno Dugnano (Milano) ed infine all’acquirente proprietaria, la quale si trovava in vacanza presso la propria residenza estiva nella frazione Coccorino di Joppolo.

La stessa, opportunamente contattata dai militari operanti, nella circostanza, ha riferito di aver smarrito il volatile in data 17 luglio e che le spasmodiche ricerche effettuate per rintracciarlo erano risultate vane. I militari, previa identificazione e controllo della documentazione attinente la legale detenzione ai fini della convenzione cites, hanno restituito il volatile, del valore di circa 3.000 euro, alla legittima proprietaria, visibilmente commossa ed ancora incredula per l’inaspettato ma tanto desiderato ritrovamento.