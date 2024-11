Non è la prima volta che sulla Costa degli Dei ci si imbatte in uno spettacolo offerto dai delfini, ma stavolta i simpatici cetacei hanno deciso di presentarsi all’occhio del telefonino in tutta la loro verve e agilità.

A immortalarli è stato Domenico Lo Schiavo durante un’uscita in barca al largo di Tropea. I delfini, come sono soliti fare, hanno seguito l’imbarcazione in prua a pelo d’acqua, mostrando la pelle argentea durante i numerosi salti, come se si trovassero in un delfinario agli ordini di un addestratore e circondati da decine di spettatori.

Ancora una volta la natura mostra il suo lato più affascinante, ancora una volta questi stupendi mammiferi marini non perdono occasione per esibire l’indole giocherellona e per nulla intimorita dalla presenza dell’uomo.