Deteneva illegalmente in casa un esemplare di testuggine la cui specie, denominata "Testudo hermanni", è protetta dalla Convenzione di Washington. Un uomo di Cirò Marina è stato denunciato dai carabinieri forestale, che hanno sequestrato l'animale. A scoprire la testuggine, che appartiene ad una specie autoctona del Sud Italia sottoposta negli anni ad un forte prelievo dal suo ambiente naturale che ne sta mettendo a rischio la sopravvivenza, sono stati i militari nel corso di una perquisizione domiciliare.

L'animale era contenuto all'interno di una cassetta in legno, nella soffitta dell'abitazione dell'uomo. La tartaruga è stata quindi sequestrata e momentaneamente custodita in attesa di essere trasferito al Cras, il Centro recupero animali selvatici di Catanzaro.