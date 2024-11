Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta questa mattina nel comune di Catanzaro, quartiere Gagliano in località Lenza per il salvataggio di un cane. Il malcapitato, un cane di media taglia, era caduto questa notte in una intercapedine posta tra la parete perimetrale di una abitazione ed il muro di contenimento di un terrapieno attiguo. A chiamare i soccorsi il proprietario che, in considerazione della zona impervia, profonda e dallo spazio esiguo non riusciva a recuperare il povero animale rimasto incastrato. I soccorritori si sono introdotti all'interno dell'intercapedine sino a raggiungere il cane che veniva rassicurato e recuperato. Ottime le sue condizioni che da una prima valutazione visiva, riportava solo alcune ferite superficiali. Lo stesso veniva consegnato al legittimo proprietario che provvedeva successivamente al trasporto in una struttura veterinaria per ulteriori controlli.