L'amministrazione comunale di Acquaformosa, guidata dalla sindaca arbereshe Annalisa Milione, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di innovare e sorprendere la comunità locale, organizzando un evento straordinario che ha portato la magia di Harry Potter nel cuore di questo caratteristico borgo calabrese.

La manifestazione, che ha prolungato l'atmosfera natalizia oltre le festività tradizionali, ha visto la partecipazione entusiasta non solo dei giovani cittadini, ma della stessa prima cittadina che, accompagnata dalla figlia, ha vissuto in prima persona la magia dell'evento.

La presenza della sindaca Milione all'evento non è stata una semplice formalità istituzionale, ma una genuina partecipazione che ha contribuito a creare un ponte tra l'amministrazione e la comunità. La scelta di prendere parte all'iniziativa insieme alla figlia ha sottolineato il duplice ruolo della Milione: quello di amministratrice attenta alle esigenze della comunità e quello di madre consapevole dell'importanza di creare momenti di gioia e condivisione per le nuove generazioni.

L'organizzazione dell'evento ha rivelato una particolare attenzione ai dettagli da parte dell'amministrazione comunale. La decisione di trasformare gli spazi del paese in ambientazioni che richiamassero il mondo di Hogwarts ha richiesto un notevole impegno organizzativo e una visione chiara di come la magia potesse integrarsi con l'identità arberesh del territorio. Il risultato è stato un affascinante connubio tra la tradizione locale e l'universo fantastico di Harry Potter.

Sotto la guida della sindaca Milione, l'amministrazione ha dimostrato di comprendere l'importanza di creare eventi che vadano oltre il semplice intrattenimento. La manifestazione è stata infatti pensata come un momento di aggregazione sociale, capace di coinvolgere diverse fasce d'età e di stimolare la partecipazione attiva della comunità. La presenza di figure iconiche come Harry Potter e Silente, insieme alla cerimonia dello Smistamento con il Cappello Parlante, ha creato un'atmosfera magica che ha saputo incantare tanto i bambini quanto gli adulti.

L'evento ha anche evidenziato la capacità dell'amministrazione di innovare nel campo delle politiche culturali e ricreative. In un periodo in cui le piccole comunità devono costantemente reinventarsi per mantenere vivo il tessuto sociale, la scelta di organizzare un evento ispirato a Harry Potter si è rivelata particolarmente felice. La manifestazione ha infatti dimostrato come sia possibile creare momenti di condivisione significativi anche in un piccolo centro, utilizzando riferimenti culturali universali per rafforzare i legami comunitari.