TROPEA (VV) - Stipati come animali in un garage di 50mq. Così, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili Urbani di Tropea hanno trovato 14 immigrati originari del Bangladesh, quasi tutti ambulanti. Tra loro quattro donne. Tutti vivevano in pessime condizioni igieniche. Sei migranti, privi del permesso di soggiorno, sono stati espulsi. La proprietaria del garage è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per esercizio abusivo di fittacamere.