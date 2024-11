Questo il tema della nuova puntata della trasmissione condotta dal direttore de LaC, Pasquale Motta, in onda oggi a partire dalle 14.30

Nuova puntata oggi della trasmissione 22° piano, il format televisivo condotto da Pasquale Motta, in onda ogni venerdì in diretta dagli studi di Cosenza. Tema della puntata il Ponte sullo Stretto, che nelle ultime settimane sta animando lo scenario politico. Ponte si o ponte no?



Ne discuteremo in studio con Fernando Pignataro (Sinistra Italiana) e Orlandino Greco (capogruppo della lista Oliverio Presidente in Consiglio regionale).



L’appuntamento è oggi dalle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it