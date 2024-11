Seconda puntata del programma condotto da Pasquale Motta dedicata al referendum costituzionale in vista della consultazione fissata il 4 dicembre. A partire dalle 14.30 su LaC

Nuova puntata oggi di 22° Piano, condotta dal direttore di LaC, Pasquale Motta, dedicata al referendum costituzionale in vista della consultazione fissata il 4 dicembre. In studio anche Emilia Canonaco. Ospiti Marilina Intrieri, del comitato del NO, e Salvatore Perugini per il SI.

Oggi alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it