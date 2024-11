La studentessa di Rende prima di conseguire questo importante traguardo ha svolto un breve Erasmus a New York per completare il suo lavoro di tesi sulla Marvel

«Sono contenta e orgogliosa di aver raggiunto così rapidamente questo splendido traguardo. Questo per me rappresenta per me un punto di partenza, e sono entusiasta di proseguire con la magistrale in Finance and Insurance, pronta a cogliere nuove opportunità e ad affrontare nuove sfide». È felice Maria Stefania Riccardi che ieri ha conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale all'Università della Calabria con la votazione di 110 e lode. Un percorso universitario virtuoso il suo, che ha portato la giovane a essere una delle più giovani laureate dell'ateneo cosentino.

Maria Stefania, che vive nel centro storico di Rende, dopo aver completato gli studi al liceo classico Gioacchino da Fiore di Rende nel 2021 con la votazione di 100 e lode, ha intrapreso un brillante percorso universitario. Durante il percorso di studi ha partecipato a due vacanze studio: la prima a Dublino nel 2019 e la seconda a Los Angeles nel 2022, entrambe finalizzate allo studio e al perfezionamento della lingua inglese. Nel 2023 ho conseguito la certificazione Cambridge Advanced (livello C1) in lingua inglese.

Un percorso importante che l'ha portata a vincere una borsa di studio per un breve Erasmus a New York, durato tre settimane, in cui la studentessa ha frequentato il Manhattan Institute of Management e si è impegnata nella ricerca di dati per completare il suo lavoro di tesi, dal titolo “Crisi e rinascita: Marvel Entertainment”, laureandosi con il massimo dei voti.

Nel lavoro di tesi sono state esaminate le dinamiche economiche e finanziarie della celebre casa editrice statunitense di fumetti, dal principio degli anni ‘90 fino al 2008; attraverso un’analisi approfondita degli indici finanziari, economici e patrimoniali, sono stati evidenziati sia i periodi di grande successo dell’azienda, sia la grave crisi che è culminata nella dichiarazione di bancarotta nel 1996.

Successivamente, Marvel ha intrapreso un percorso di ripresa che l’ha riportata a diventare leader di mercato, fino alla sua acquisizione da parte della Disney nel 2009. Ma per Maria Stefania si tratta solo di un traguardo intermedio con il suo percorso di studi che proseguirà all'Unical dove si è già iscritta alla magistrale in Finance and insurance, con l’obiettivo di specializzarsi nella gestione finanziaria di aziende.