I convegnisti, provenienti da diverse diocesi italiane ed estere, si ritroveranno domani, 9 maggio, alle ore 17.00 nel “Palagiovino” di Catanzaro Lido

La città di Catanzaro ospiterà domani il 9° Convegno internazionale del Movimento Apostolico. I convegnisti, provenienti da diverse diocesi italiane ed estere, si ritroveranno alle ore 17.00 nel “Palagiovino” di Catanzaro Lido (Via Carlo Pisacane, 7) per riflettere sul tema: «La Chiesa ascolta e accompagna i giovani nel cambiamento d’epoca. “Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi” (Papa Francesco)».



A relazionare saranno: S.Em. il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, che offrirà una riflessione su: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»; e il Dottor Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che parlerà sul tema: «I giovani e la società: interpretare i disagi e motivare le speranze”.



I lavori, moderati da don Francesco Brancaccio, assistente ecclesiastico diocesano del Movimento Apostolico, saranno introdotti dai saluti del presidente del sodalizio, Cesare Rotundo, e dall’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, che darà una chiave di lettura al tema.



Ad intervenire saranno anche i giovani, rappresentati da Antonio Afeltra, che formuleranno ai relatori le loro attese e le loro speranze.

A fine serata S.Em. il Cardinale offrirà a tutti un’esecuzione pianistica.



Il Cardinale Baldisseri, nato a San Pietro in Campo, nel comune di Barga, in provincia di Lucca, dopo alcuni anni di servizio pastorale, da giovane prete entra nel servizio diplomatico della Santa Sede.



Il 15 gennaio 1992 Giovanni Paolo II lo nomina Nunzio Apostolico ad Haiti assegnandogli la sede titolare arcivescovile di Diocleziana. Svolgerà il ministero di Nunzio Apostolico anche nelle sedi del Paraguay, dell’India, del Nepal e del Brasile.



L’11 gennaio 2012 Benedetto XVI lo chiama a Roma come segretario della Congregazione per i vescovi. Il 7 marzo successivo lo nomina segretario del Collegio cardinalizio e, il 21 aprile, consultore della Congregazione per la dottrina della fede.



Il 21 settembre 2013 Papa Francesco gli affida la guida della segreteria generale del Sinodo dei vescovi. Attualmente è membro della Congregazione per i vescovi e consiglieri della Pontificia Commissione per l’America Latina.



Il 22 febbraio 2014 è stato creato Cardinale da Papa Francesco nel Concistoro della Diaconia di Sant’Anselmo all’Aventino.