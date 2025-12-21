Tra i premiati figurano, per il ruolo nell’amministrazione della giustizia, Filippo Leonardo, presidente del Tribunale di Paola, Domenico Fiordalisi, procuratore capo della Repubblica, e Salvatore Carpino, presidente della Sezione Penale. Ci sono anche i giudici Matteo Torretta e Federica Laino

I dottori commercialisti di Paola protagonisti del Natale tra cultura, istituzioni e sviluppo economico. Il 22 dicembre 2025, nella suggestiva cornice della Chiesa Madre di San Benedetto Abate di Cetraro, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola promuove il Concerto di Natale “Christmas Lullaby”, un evento che unisce musica, valori civici e riconoscimento del ruolo delle istituzioni nel territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Ars Nova di Praia a Mare e con il patrocinio del Comune di Cetraro, prenderà il via alle ore 19 e sarà a ingresso libero. Protagonista della serata sarà il coro “Laudate Dominum”, diretto dal Maestro Andrea Cristian Timoleone, che proporrà un repertorio dedicato alla tradizione musicale natalizia.

Un evento reso possibile grazie alla disponibilità del parroco don Pantaleo, che ha accolto il concerto nella Chiesa Madre, e al sostegno del Sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, che ha riconosciuto il valore culturale e istituzionale dell’iniziativa.

Un momento pubblico di riconoscimento istituzionale

Al termine del concerto è previsto un momento istituzionale particolarmente significativo: la consegna di targhe di riconoscimento a magistrati, dirigenti pubblici e professionisti che, a vario titolo, si sono distinti per competenza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo al buon funzionamento delle istituzioni e al dialogo con il mondo professionale nel comprensorio del Tribunale di Paola.

I premiati

Per il ruolo nell’amministrazione della giustizia: Filippo Leonardo, Presidente del Tribunale di Paola; Domenico Fiordalisi, Procuratore Capo della Repubblica di Paola; Salvatore Carpino, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Paola.

Per l’attività giudiziaria e il confronto con i professionisti: Matteo Torretta, Giudice Delegato del Tribunale di Paola; Federica Laino, Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Paola.

Per il contributo istituzionale, accademico e professionale: Maria Teresa Nardo, Professore ordinario – Università della Calabria; Francesco Izzo, Avvocato amministrativista; Antonio Repaci, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; Gianfranco Parenti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Paola.

Per l’impegno nella pubblica amministrazione e nei servizi al cittadino: Angelo Maria Manna, Direttore provinciale INPS Cosenza; Giuseppe Sifonetti, Direttore provinciale Agenzia delle Entrate Cosenza; Carlo Rizzuto, Direttore territoriale Agenzia delle Entrate Paola; Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza.

Per la collaborazione con l’Ordine e il contributo umano e professionale: Luca Martello, già Segreteria dell’Ordine; Francesco Rugiero, professionista.

Per il sostegno alle iniziative dell’Ordine e alla comunità locale: Ciro Visca, Presidente Pro Loco di Cetraro; Vittorio Germano, Vice Presidente BCC Verbicaro; Mario Pace, Delegato OCF – Ufficio Tesoreria.

Per l’esempio civico e l’impegno per la legalità: Francesco Occhiuzzi.

I commercialisti come infrastruttura dell’economia locale

Nel comprensorio del Tribunale di Paola, i dottori commercialisti e gli esperti contabili rappresentano una vera e propria infrastruttura istituzionale dell’economia locale. Non solo consulenti tecnici, ma figure di garanzia nei rapporti tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione, presidio di legalità economica e punto di riferimento nei momenti di sviluppo e di difficoltà del tessuto produttivo.

In questo contesto, l’Ordine di Paola si configura come soggetto attivo di governance territoriale, promotore di formazione, dialogo istituzionale e iniziative pubbliche capaci di rafforzare il capitale economico e sociale del territorio.

Le parole del presidente Caldiero

«I dottori commercialisti sono una componente strutturale dell’architettura istituzionale del territorio. Dove esiste una professione forte, competente e responsabile, esiste anche un’economia più ordinata e capace di crescere», ha dichiarato Fernando Caldiero, presidente dell’ODCEC di Paola.

«Il nostro Ordine interpreta questo ruolo in modo attivo e strategico, contribuendo al dialogo tra istituzioni, sistema giudiziario e mondo produttivo. La legalità economica e la competenza professionale non sono opzionali, ma condizioni indispensabili per lo sviluppo del comprensorio», ha aggiunto.

La serata si concluderà con un momento conviviale curato dalla pro loco di Cetraro, con degustazione di prodotti tipici locali e una selezione di vini della cantina Terre di Balbia, eccellenza vitivinicola del territorio.