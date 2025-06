Ultimo giorno a Cirò Marina per il "Merano WineFestival Calabria - Essenza del Sud".

Un evento alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali, con la presenza di 171 cantine (delle quali 115 calabresi) e le altre provenienti da tutt'Italia e anche dalla Moldavia e dalla Georgia, e 16 stand food calabresi. Numeri importanti per la kermesse che rientra nel progetto di rilancio del territorio, portato avanti ormai da tempo dal governo regionale.

«Questa - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo - è una manifestazione di lignaggio nazionale e internazionale: il salotto buono del vino. Noi siamo riusciti a portarla in Calabria grazie all’accordo con il suo patron, Helmuth Köcher, che è entusiasta dell’iniziativa. E quando noi promuoviamo la qualità dei nostri vini, quando festeggiamo - per esempio - il Cirò Classico Docg nella capitale del vino calabrese, promuoviamo indirettamente anche l’agricoltura (quindi il settore primario), quello agroalimentare e l’enogastronomia, incentivando “il prodotto territorio” perché chiunque è venuto in questi giorni da fuori regione è rimasto esterrefatto dalla bellezza della nostra terra che deve essere scoperta ancora meglio anche dagli stessi calabresi».

Il Mid Luigi Lilio, un ponte che ha unito due regioni

Cirò non solo città e capitale del vino ma anche del calendario. Si deve - infatti - a Luigi Lilio, la riforma del calendario gregoriano.

Un calabrese che ha cambiato il nostro modo di misurare il tempo. Astronomo e scienziato, Aloysius Lilius nato nell’antica Ypskron (odierna Cirò nel 1510), rappresenta un marcatore identitario distintivo capace di catturare anche l’attenzione di Köcher fino a farlo innamorare della Calabria.

Così l’assessore Gallo: «Abbiamo utilizzato Lilio come gancio straordinario - a distanza di cinque secoli - per incuriosire Helmut e per farlo venire in Calabria. Gli ho raccontato di questo figlio di Calabria che come tante altre intelligenze ha dato lustro all’umanità. Un attrattore culturale di grandissimo valore che è riuscito a unire i due territori: Calabria e Trentino Alto Adige».

Il presidente della provincia di Crotone, Ferrari: «Calabria seconda a nessuno»

Una vetrina importante, dunque, non solo per i vini calabresi ma per l’intero territorio, in particolare per quello di Cirò, ritenuto da sempre “capitale del vino”. Ai nostri microfoni, Sergio Ferrari, presidente della provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina: «Questo evento ha visto un’azione forte e sinergica di tutta la filiera istituzionale. Siamo pieni di orgoglio per la possibilità che c’è stata data di ospitare una kermesse tanto prestigiosa che ci consente - dopo tanti anni di storia - di raccontare il nostro vino e la nostra terra all’intera nazione e all’intera Europa. Celebrare il valore e la biodiversità della viticultura calabrese e cirotana contribuisce alla crescita di ognuno di noi. È tempo di guardare alla Calabria come una regione che non è seconda a nessuno».

Il programma di oggi, 9 giugno

Cirò Marina, Borgo Saverona

17:00 – 23:00

Wine&Food: 150+ Tavoli espositivi di cantine produttrici e aziende food, spirits&beer

Cirò Music: musica live in zona piscina.

CALABRIA TALKS

17.30 - Sala Camino

Vini Cirò e Melissa, la percezione dei consumatori. I risultati di un’indagine promossa dal Consorzio di Tutela

A cura del Dott. Pierpaolo Penco e del Consorzio Tutela Cirò Doc

19.00 - Sala Camino

La ricchezza del Germoplasma viticolo calabrese. Un’eredità da non perdere e valorizzare.

A cura del Professor Attilio Scienza e del Dott. Saveria Sesto

CALABRIA MASTERCLASS

16:00 - Sala Camino

In arrivo la DOCG. Un nuovo vertice nella configurazione della piramide dei vini Cirò

A cura di Helmuth Köcher The WineHunter e del Consorzio Tutela Cirò Doc

18:00 – 24:00

SOCIAL GARDEN

Uno spazio creativo dove vino, musica e incontri si fondono in un’atmosfera rilassata e piena di energia. Qui produttori, influencer, giornalisti e winelover si incontrano per brindare, raccontare e vivere il vino calabrese in modo nuovo.

19:30 – 22:00

Chef on the table: Chef Stellati e Arte gastronomica con piatti tipici calabresi.

CHEF

Nino Rossi – Ristorante Qafiz

Caterina Ceraudo – Ristorante Dattilo

PIZZA GOURMET

Roberto Davanzo – Bob Alchimia a Spicchi

Daniele Campana – Campana 12 pizza in teglia

22:00 – 23:00

Lounge "Mixology&Music" in terrazza.