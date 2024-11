Il partenariato tra l’Università Lateranense e l’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina prosegue, dopo la prima edizione, e intende continuare ad offrire un percorso formativo di qualità non solo a laici, sacerdoti e religiosi del Sud Italia, ma anche di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per riflettere insieme sui cambiamenti a cui le società sono sottoposte.

Innovare e creare nuove opportunità pastorali sul tema dei migranti. Questo il tema che ha caratterizzato la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione Mediterraneo della Scuola Internazionale di Management Pastorale.



All’incontro, al palazzo arcivescovile di Crotone, hanno partecipato laici, religiosi e presbiteri che hanno potuto usufruire di uno strumento di alta formazione per incidere con efficacia e concretezza nelle realtà pastorali in cui si trovano ad operare.



Il tema è stato discusso con i giornalisti S.E. Mons. Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone-Santa Severina, don Giuseppe Marra, vicario generale e Cristian Li Pira, coordinatore delle Scuole Internazionali di Management Pastorale, assieme a due ex allievi della precedente edizione crotonese.



La strada da seguire è quella tracciata da Papa Francesco, che più volte ha voluto essere nei luoghi del Mare Nostrum dove i transitanti sperano di poter cambiare la propria vita.

L’offerta, in questa seconda edizione, si è arricchita di percorsi di formazione permanenti e occasioni post-diploma. E’ l’anno infatti di Emme Pi Academy: il percorso di potenziamento dell’offerta formativa che permetterà agli allievi di accedere a occasioni di sostegno e di assistenza nel proprio project work, interazione più profonda con le realtà locali e, soprattutto, del Festival della Creatività ecclesiale, che si terrà dal 23 al 25 marzo 2017 a Roma. Sarà un’occasione per “esplorare con coraggio nuove vie pastorali, per annunciare il Vangelo in un mondo in continuo cambiamento, sempre alla luce della Tradizione e del Magistero”, spiegano dalla PUL.



Oltre alle tradizionali aree di studio (progettazione, gestione beni umani ed economici, comunicazione strategica ed innovazione e creazione di impresa sociale), un’attenzione particolare verrà ancora rivolta al tema dei flussi migratori, una realtà ormai strutturale che richiede il superamento di una fase di emergenza ed un’attenta risposta progettuale.

Anche la seconda edizione della Scuola, come la prima, viene proposta sia a chi lavora nel perimetro ecclesiale che a quello sociale e avrà particolare cura nella valorizzazione del territorio calabrese, ricco di potenzialità da sviluppare ed esplorare. A questo proposito, parte degli incontri si svolgeranno in alcune località dell’Arcidiocesi di particolare interesse e rilevanza come il piccolo comune artigiano di Crucoli, la masseria di Strongoli (una delle punte di diamante dell’imprenditoria sociale nel territorio) e la Fondazione Città Solidale, colonna dei progetti della Caritas locale.

La Scuola, che partirà il 5 marzo e si concluderà il 5 dicembre 2017, si svolgerà anche quest’anno in collaborazione con la Villanova University, il più grande ed antico ateneo cattolico americano e come ormai da tradizione gli studenti della Scuola Internazionale di Management Pastorale Edizione del Mediterraneo avranno l'opportunità di prender parte dal 12 al 24 giugno alla Summer School negli Stati Uniti, a contatto con esperienze significative della Chiesa in Pennsylvania e nella diocesi di New York.

Rosaria Giovannone