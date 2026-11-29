A Palazzo Medici Riccardi il debutto della rete promossa da Svimar per dare voce ai piccoli Comuni e portare le loro istanze ai tavoli nazionali. Cribari ha raccontato l’esperienza di San Fili e il progetto Renovatio Urbis

A Firenze è nato il Coordinamento nazionale delle aree interne, voluto da Svimar. Tra i sindaci c'era anche Linda Cribari. La sindaca di San Fili ha raccontato l'esperienza del suo paese.

Il 25 novembre, a Palazzo Medici Riccardi, il Coordinamento nazionale delle aree interne è diventato realtà. L'iniziativa è di Svimar, l'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree interne. Ha riunito a Firenze sindaci di territori diversi, con un obiettivo preciso: dare ai piccoli Comuni una rappresentanza istituzionale che finora è mancata e portare le loro richieste dove si prendono le decisioni nazionali.

Nel suo intervento Linda Cribari è partita dalla Costituzione. Ha citato l'uguaglianza, l'autonomia locale e la sussidiarietà, che per lei restano parole vuote se non diventano politiche strutturali, investimenti e servizi essenziali. Poi ha raccontato il suo paese.

Il progetto si chiama Renovatio Urbis e ha portato a San Fili oltre 14 milioni di euro di finanziamenti. Con quei fondi il Comune ha recuperato una parte del patrimonio pubblico. Ha poi stretto i rapporti con l'Università della Calabria e sostenuto le associazioni del territorio, cercando nuove strade per lo sviluppo economico. È un'esperienza che, nelle intenzioni dell'amministrazione, smentisce l'idea che lo spopolamento dei piccoli centri sia un destino già scritto.

Il messaggio arrivato da Firenze è chiaro: le aree interne non chiedono assistenza, chiedono equità e investimenti. «La distanza dai grandi centri non può rappresentare una distanza dai diritti», si legge nella nota diffusa dal Comune. Vivere, studiare o lavorare in un paese di montagna non dovrebbe valere meno che farlo in città.

A presiedere il Coordinamento sarà Sara Funaro, sindaca della Città metropolitana di Firenze, che ha fatto gli onori di casa. La lectio magistralis l'ha tenuta Margherita Cassano, presidente emerita della Corte di Cassazione. Era presente anche l'europarlamentare Dario Nardella, che sostiene il progetto. Cribari ha ringraziato il presidente di Svimar, Giacomo Rosa, per aver promosso l'incontro, e con lui tutti gli amministratori che hanno aderito.

Ora la rete c'è. Resta da vedere quante delle istanze partite da Palazzo Medici Riccardi arriveranno davvero sui tavoli dove si decide come distribuire risorse e servizi.