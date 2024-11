Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte: «Da sabato attivi tutti gli impianti di risalita del comprensorio sciistico. Per i turisti sarà una esperienza unica»

Sabato prossimo, 12 febbraio nell’ambito degli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Gambarie riaprirà anche la conosciutissima “Pista Azzurra”. Lo rende noto il Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Sciare in Aspromonte

«Dopo un grande lavoro dell’amministrazione comunale e della cooperativa Asproservice, che ha dovuto impegnare notevoli risorse, sia in termini di persone che di fondi per adempiere a quanto necessario ad effettuare la manutenzione straordinaria prevista per la revisione venticinquennale della seggiovia biposto “Monte Scirocco-Ripetitore” – si legge in una nota stampa - dal prossimo sabato tutti i cittadini della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e tutti i turisti soprattutto calabresi e siciliani potranno godere appieno di tutti gli impianti di risalita del Comprensorio sciistico di Gambarie».

Pertanto dal 12 febbraio - si sottolinea nel comunicato- si riaprirà anche la seggiovia biposto “Puntone-Scirocco”, che, a seguito della revisione generale, prevista per legge, è stata chiusa al pubblico per diversi mesi al fine di poter effettuare i lavori a garantirne la sicurezza ai suoi fruitori.

La soddisfazione del sindaco Malara

Il sindaco Francesco Malara si è detto «particolarmente orgoglioso di questo risultato, che consentirà a tutti gli amanti della montagna di poter sciare sulla pista Azzurra, pista adatta a tutti i livelli di sciatori e che essendo “la più alta” del Comprensorio conserva più a lungo la neve ed inoltre consente anche di ammirare gli splendidi paesaggi che la nostra montagna può offrire estendendo lo sguardo non solo dallo Stretto di Messina all’Etna ma anche al Golfo di Milazzo e soprattutto alle isole Eolie. Infatti Vulcano e Panarea ma finanche Salina e Stromboli sono a portata di mano dai circa 1.800 metri della nostra pista da sci familiare».

Le piste da sci Nino martino e Telese, chiuse nelle ultime ore per le cattive condizioni metereologiche, a partire oggi saranno riaperte e quindi saranno regolarmente fruibili.