Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer un evento internazionale volto ad aumentare la consapevolezza sulla malattia e a combattere lo stigma ad esso associato. Durante questo mese vengono organizzate numerose iniziative in Italia e nel mondo per informare e sensibilizzare la popolazione sulla demenza e l’Alzheimer.

L’Associazione per la Ricerca neurogenetica domenica 21 settembre 2025 organizza a Lamezia Terme la VII edizione “Cammina con noi” passeggiata di circa 900 metri.

«La partenza, dopo il saluto di Don Peppino Ferraro – scrivono i promotori in una nota stampa - è prevista alle ore 18,15 dalla Chiesa di Santa Maria Goretti per l’occasione ringraziamo il parroco don Pino Angotti per l’ospitalità.

Raggiungeremo quindi Casa Alzal dove, dopo le premiazioni, e una relazione della dottoressa Amalia C. Bruni, trascorreremo insieme la serata in allegria con la musica della Solidal Soul Band, gruppo musicale dell’Ambulatorio Solidale Prima gli Ultimi, e i panini di Casa Alzal».