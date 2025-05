Le due comunità insieme a quelle bielorussa, georgiana, kazaka e armena riunite nell’associazione Paspartù e residenti “in pace e in armonia” in riva allo Stretto, hanno celebrato la memoria dei soldati sovietici morti per liberare anche l’Europa e l’Italia

I 75 anni dello storico discorso, preludio dell’Europa del ministro degli Esteri francese Robert Schuman a Parigi e a Mosca gli 80 anni della vittoria sul nazismo. il 9 maggio è una giornata che richiama momenti storici cruciali e che oggi fa i conti con la guerra russo-ucraina proprio nel cuore di quell’Europa.

Un segnale di pace e unione è partito dalle comunità bielorussa, georgiana, kazaka, armena, russa, ucraina residenti “in pace e in armonia” a Reggio Calabria. Anime dell’ex Unione sovietica dal 2020 riunite nell’associazione di promozione sociale Paspartù.

Si sono ritrovate dinanzi alla stele eretta presso la villa comunale Umberto I, in segno di gratitudine per il primo soccorso prestato alle popolazioni stremate dai giovani militari della Marina Russa zarista dopo il devastante terremoto del 1908, hanno reso omaggio in particolare ai soldati sovietici che non hanno solo liberato la Russia, ma anche l’Europa e l’Italia che, dal canto suo, lo scorso 25 aprile ha celebrato l’80º anniversario, ricordando la sua liberazione ad opera della Resistenza.

I Russi in Italia contro i nazisti

«Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, le forze sovietiche hanno avuto un ruolo fondamentale nella liberazione dei popoli europei dal giogo nazista, e l'Italia non è stata un’eccezione. Mentre le forze alleate avanzavano dal sud Italia, un’altra parte fondamentale della liberazione è stata scritta grazie alle truppe sovietiche. La Battaglia di Anzio, combattuta nel gennaio del 1944, ha visto un forte contributo da parte delle forze sovietiche, che hanno sostenuto l’avanzata alleata, consentendo la progressiva liberazione dell'Italia centrale e settentrionale. La successiva Liberazione di Bologna nell'aprile del 1945 è stata una delle vittorie più significative, grazie alla collaborazione tra le truppe sovietiche e la Resistenza italiana, che ha lottato al fianco degli alleati per sconfiggere i nazifascisti». A ricordarlo è stata Tatiana Potapova, vicepresidente dell’associazione di promozione sociale Paspartù.

