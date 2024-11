Il religioso ha fatto stampare centinaia di locandine e volantini che sta distribuendo in città: «Il manifesto apparso a Roma è diabolico»

«Il manifesto apparso a Roma contro le decisioni disciplinari del Papa è diabolico». Lo dice Padre Fedele Bisceglia, che ha lanciato una sua personale campagna di solidarietà a favore di Papa Francesco. Il religioso ha fatto stampare centinaia di locandine e volantini, che sta distribuendo in città. Sulle locandine si legge "Fratelli ma 'ndo sta la vostra fede cristiana-cattolica?".



«Noi confermiamo il nostro amore incondizionato verso uno dei più grandi Papi - dice Padre Fedele all'Agi - e sappiamo bene che i Giuda vendono sempre Cristo, esistono anche oggi. Il vero diavolo, purtroppo, vive nella Chiesa, nei palazzi vaticani ed in alcune Curie, - dice e scrive Padre Fedele - la tua indiscussa misericordia evangelica affonda le sue radici nella giustizia. Tu segui mirabilmente Cristo, che ha scacciato dal tempio quanti vendevano e compravano.





Noi siamo sempre con te - conclude l'ex frate - e preghiamo il Signore affinchè ti dia lunga vita per continuare a bastonare e scacciare dalla Chiesa chi per scelta di vita tradisce quotidianamente».