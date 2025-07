"Eppur si muove" parafrasando il filosofo e scienziato Galileo Galilei continuano le iniziative degli "Amici di Gaza San Giovanni in Fiore". Una "Schitarrata per Gaza" è stata l'iniziativa voluta dai ragazzi sangiovannesi che hanno sfidato i 5 gradi della notte silana. Location lo splendido centro storico, a due passi dalla maestosa Abbazia Florense.

Chitarre in spalla e tanta voglia di cantare per tenere "accesa" la fiamma sul genocidio palestinese nella Striscia dove si continua a morire sotto gli attacchi israeliani. Una serata di musica e amicizia ma soprattutto di sensibilizzazione. Ancora un'iniziativa degli "Amici di Gaza" nell'estate sangiovannese che si appresta ad essere sempre più "palestinese" e per la "pace".

Intanto sono stati preparati dei "salvadanai per Gaza" che saranno predisposti nelle attività commerciali per sostenere progetti soldati mentre altre iniziative sono in cantiere, a partire già dalla prossima settimana. Non resta che restare "connessi" continuando a sostenere il popolo palestinese e a chiedere la pace e uno "Stato per la Palestina".