Il panorama televisivo si arricchisce con la trasmissione "Perfidia", condotta da Antonella Grippo, che riapre i battenti stasera regalando al pubblico un’analisi della politica come mai prima d’ora. Italo Palermo e Simona Tripodi, dalla suite aeroportuale di Lamezia, nel corso della puntata di oggi di Zigo Zago (rivedila qui) hanno ospitato la conduttrice e giornalista in collegamento dagli studi televisivi di Vibo Valentia.

La scelta della data, il giorno di Ognissanti, per l'inizio della nuova stagione, è ben ponderata: un modo per mescolare un po' di brivido con l'ironia pungente della conduttrice. In diretta dagli studi da cui va in onda "Perfidia", la Grippo con la consueta verve annuncia il titolo dell’episodio di debutto, "Santi, navigatori e...puttanieri". Antonella ha già preparato il terreno per un’interessante disamina di figure politiche e storiche, a partire dall’ex ministro San Giuliano, un personaggio che continua a far discutere.

Ironia e provocazione è il segreto del successo di Antonella Grippo

La conduttrice ha sottolineato la sua filosofia di lavoro, spiegando che «l'ironia ha un linguaggio non contundente e permette di affrontare anche i temi più delicati senza offendere». In un contesto politico dove le tensioni sono palpabili, Antonella si impegna a mantenere un equilibrio sottile tra provocazione e rispetto. «È fondamentale non oltrepassare quella linea sottile che separa la satira dall'offesa», ha affermato, sottolineando la sua volontà di stimolare il dibattito senza scadere nella volgarità. Il clima, come sempre, è frizzante e le dichiarazioni non mancano. Tra un siparietto e l'altro, Antonella ha scherzato su San Giuliano, definendolo un "maschio latino" il cui tempo è finito, mentre le battute su Emilio Fede non sono tardate ad arrivare, mettendo in evidenza il legame tra passato e presente della nostra politica.

Gli ospiti di stasera, una line-up strepitosa

L'attesa per la prima puntata si fa palpabile, e Antonella ha anticipato alcuni ospiti di spicco: «Avremo in collegamento Maurizio Gasparri, il professor Pasquino e l'inviato speciale del Corriere della Sera, Andrea Nicastro». Un mix di personalità politiche e analisti, pronti a dare il loro punto di vista su questioni scottanti, tra cui i risultati delle elezioni statunitensi. Antonella ha anche accennato a "chicche" che riserverà per il pubblico, confermando il suo approccio originale e irriverente alla politica: «Siamo diventati la trasmissione degli scoop!», ha esclamato, mentre la sua energia contagiosa promette di mantenere alta l'attenzione degli spettatori.



Con un occhio sempre attento alla realtà italiana e internazionale, dunque, "Perfidia" si propone non solo di informare, ma anche di intrattenere. La conduzione di Antonella Grippo è una garanzia di freschezza e originalità nel panorama televisivo, rendendo questo appuntamento un must per chi desidera un’alternativa alla solita programmazione. La prima puntata di "Perfidia" andrà in onda oggi alle 21:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e 820 di Sky, promettendo di essere un mix esplosivo di politica, musica e tanto altro, per vivere la politica con la giusta dose di ironia e provocazione.