Il vescovo di Cassano all’Ionio alla Cei di Assisi: «Papa Francesco ha chiesto fermezza, preghiera e comunicazione della verità per le vittime e i sopravvissuti»

«Sugli abusi tolleranza zero, stiamo portando avanti un processo di verità». Lo ha detto monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Ionio e vicepresidente della Cei per il Sud, interpellato dal Sir a margine della seconda giornata dell'assemblea della Cei, in corso ad Assisi fino al 20 novembre.

Questa sera, i vescovi italiani si riuniranno a Santa Maria degli Angeli per la celebrazione dei vespri e la preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi presieduta da monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e vescovo delegato per il Servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Conferenza episcopale umbra.

«Papa Francesco ha chiesto tolleranza zero sugli abusi», ha ricordato Savino: «Come Chiesa italiana stiamo coltivando e portando avanti un processo di verità. Camminiamo insieme. Certo, ci possono essere incomprensioni, che però non devono bloccare il processo; dobbiamo camminare nella verità ed essere capaci di comunicare questa verità».