I braccianti, probabilmente intenti a raccogliere olive, sono finiti in un dirupo pare a causa del cedimento del terreno. Sul posto soccorsi aerei e di terra

Un gravissimo incidente a Pallagorio rischia di tramutarsi in tragedia. Quattro persone, probabilmente intente nella raccolta delle olive in un campo, sono precipitate in un burrone di quasi cento metri con un trattore pare a causa del cedimento del terreno. Sul posto si sono fiondati i primi soccorsi ed è volato sul posto un primo elisoccorso da Cirò Marina con a bordo il dottore Pasquale Gagliardi.

Resosi subito conto della gravità della situazione e che l’epilogo può assumere contorni drammatici, ha chiesto immediatamente l’invio di altri due mezzi di soccorso aereo. Il primo è volato da Lamezia Terme verso la località del crotonese, il secondo invece è quello dei Vigili del Fuoco dotato di verricello. Servirà infatti issare dal fondo del dirupo i corpi dei braccianti, sperando che siano ancora in vita. Sul posto anche quattro ambulanze. SEGUONO AGGIORNAMENTI