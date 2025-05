Mercoledì 14 maggio 2025 sarà una data importante per Fuscaldo e per tutta la zona del Tirreno cosentino. Nascerà, infatti, il Centro Servizio per l'Innovazione, un nuovo presidio di cooperazione a disposizione di cittadini, professionisti, imprese, enti di formazione e associazioni, ma anche della pubblica amministrazione. L'obiettivo è favorire lo sviluppo del territorio mediante l’accesso a fondi Pnrr, Por e bandi europei e, soprattutto, una visione strategica e condivisa del futuro e la progettazione di nuove iniziative.

L'evento di presentazione si terrà a Fuscaldo Marina, nelle stanze della delegazione municipale di via Vaccari. L'ente promotore dell'iniziativa è il Comune, guidato dal sindaco Giacomo Middea.

Le sinergie

Il progetto è frutto di un lungo lavoro, nato dalla sinergia tra il sindaco Giacomo Middea, l’ingegnere Nicola De Nardi, presidente Cts di Energia Calabria, e Ludovico Cennamo, funzionario del Ministero dei Beni Culturali, con il patrocinio dell’Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza, presieduto dall'ingegnere Marco Ghionna, e il supporto di una rete di professionisti calabresi, coordinati da Nicola De Nardi.

L'incontro pubblico

Nel corso dell'incontro saranno illustrati gli step operativi per la costruzione di progetti e la richiesta di finanziamenti in collaborazione con il Centro Servizi. Saranno, inoltre, spiegate le modalità per costituire Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), strumenti innovativi per la produzione e la condivisione dell’energia locale.

Il nuovo centro servizi offre molteplici opportunità e vantaggi, a partire dalla creazione di startup locali, grazie al supporto di enti e partner specializzati. Inoltre, i vantaggi riguardano l’edilizia sostenibile con metodologia Bim. C'è, poi, da tenere presente, la collaborazione con la XIV edizione del Festival dell’Energia sul Tirreno, appuntamento di rilevanza regionale dedicato all’energia, all’ambiente e allo sviluppo intelligente dei territori. Con la collaborazione di Energia Calabria, da anni impegnata in progetti europei, anche con l’Enea, nella promozione di reti intelligenti e sostenibilità energetica, si rafforza il legame tra innovazione e territorio, favorendo un ecosistema locale dinamico, in cui le competenze professionali, le energie civiche e i bisogni reali si incontrano.

A chi è rivolto l'invito

L’invito è rivolto a cittadini, tecnici, imprese, scuole, associazioni culturali e ambientaliste, operatori turistici e «a tutti coloro che vogliono diventare protagonisti del cambiamento», fanno sapere gli organizzatori. L’incontro del 14 maggio sarà solo il primo passo: il Centro Servizi sarà infatti attivo tutto l’anno con sportelli tematici, assistenza tecnica e attività formative.