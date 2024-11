Non un semplice spot, non un promo, ma immagini e parole che invitano a riflettere sul significato più profondo della Pasqua. Troppe guerre, troppe violenze, troppe disparità e ingiustizie ci sono ancora nel mondo. Dobbiamo prenderci cura dell'umanità in tutte le sue dimensioni e farci portavoce di una solidarietà globale.

Memori degli errori del passato, accogliamo il dono della pace. Riscopriamo il sorgere della luce di Dio che brilla anche nel buio più fitto. Ecco il nostro video per augurare a tutti Serena Pasqua di resurrezione dal gruppo editoriale Diemmecom e dal network LaC.