Una nuova specie di micro-lepidottero, appartenente alla Famiglia Tortricidae, è stata identificata in Calabria e rientra tra il materiale studiato dal gruppo del professore Pasquale Trematerra, docente presso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università del Molise. Alla nuova specie è stato dato il nome di 'Acleris silana' Trematerra, in onore del territorio di origine (Massiccio della Sila).

«Da tempo la fauna della Calabria, in particolare dei rilievi montuosi come il Pollino, la Sila, le Serre e l'Aspromonte - fa sapere l'Unimol - ha interessato gli entomologi della nostra Università per le caratteristiche particolari e peculiari di quel territorio, dove si incrociano biodiversità faunistiche e floristiche provenienti dal nord Africa dalla Sicilia e dal vicino Oriente».