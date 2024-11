Dal 18 al 23 agosto nella cittadina cosentina si svolgerà il Festival delle Migrazioni. L’assessore all’accoglienza: «Quest'iniziativa ha come finalità smascherare le viscide pratiche del leader della Lega Nord»

«Per Matteo Salvini stiamo preparando dei gadget speciali». È quanto annunciato dall’assessore all’accoglienza del Comune di Acquaformosa e delegato per l’immigrazione alla Regione Calabria Giovanni Manoccio in merito ai preparativi in vista della quinta edizione del Festival delle Migrazioni in programma ad Acquaformosa, comune del cosentino, dal 18 al 23 agosto 2016.

L’evento, anche quest’anno, avrà l’obiettivo di creare momenti di riflessione finalizzati a costruire ponti di solidarietà ed abbattere i muri.



«Ovviamente - continua l’assessore - quest'iniziativa ha come finalità smascherare le viscide pratiche del leader della Lega Nord che trascorre le giornate offendendo e non lavorando. Chissà forse così potrà rendersi conto che accogliere chi fugge dal dolore della guerra è una cosa estremamente lodevole».