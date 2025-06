VIDEO | La tavola rotonda è stata organizzata da Aiorep, Accademia Internazionale di Oftalmologia Rigenerativa estetica e plasma, in collaborazione con Terme Luigiane e Terme Sibarite

“Medicina termale in Calabria: benefici per il sistema sanitario e integrazione dell’offerta turistica”. È questo il titolo del convegno che si è tenuto ieri pomeriggio ad Acquappesa nella sala congressi delle Terme Luigiane. La tavola rotonda è stata organizzata da Aiorep, Accademia Internazionale di Oftalmologia Rigenerativa estetica e plasma, in collaborazione con Terme Luigiane e Terme Sibarite.

Tanti gli interventi

I lavori sono stati introdotti da Rocco Adduci, presidente Aiorep, Paola Giorno, vicepresidente, e Assunta Gallo, direttore scientifico di Terme Luigiane. Sono stati tanti gli ospiti che hanno dato il loro contributo al dibattito, sia in campo termale che in campo turistico. Inoltre, hanno preso la parola anche il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio, e il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, che fino al marzo scorso ha ricoperto il ruolo di presidente di Terme Sibarite Spa.

L’impegno di Aiorep

«Siamo ben felici di organizzare questo secondo appuntamento di Aiorep, che si occupa di medicina rigenerativa ed estetica del viso e dell'area oculare – ha dichiarato il presidente adduci –. Quest'anno abbiamo più che raddoppiato le presenze. Crediamo molto nella medicina rigenerativa perché crediamo in una filosofia di vita di tipo olistica e quindi cerchiamo di fare una medicina che possa prevenire le patologie, anziché curarle».

Alle sue parole fanno eco quelle della collega, la dottoressa Paola Giorno, vicepresidente di Aiorep: «Vogliamo esaltare le capacità della medicina termale di essere una medicina curativa e preventiva, associando anche la proiezione verso la medicina rigenerativa che è il nuovo target della cura delle persone».

Il termalismo come supporto al sistema sanitario nazionale

Il termalismo, e dunque la medicina preventiva, può essere di grande supporto al sistema sanitario nazionale, anche in termini di risparmio dei costi. Ne è convinto il senatore Guido Viceconte, già europarlamentare: «Oggi – ha detto - bisogna cercare di fare un tipo di trattamento nei confronti della popolazione che deve cercare di migliorare la qualità della vita e della popolazione stessa, cercando di andare a monte, addirittura, della stessa prevenzione e ottenere il mantenimento dello stato di benessere. Come diceva un grande studioso nel 1600, esistono due medicine: una che "li mali cura" e un'altra che "la salute mantiene". Nell'occidente si è sviluppata soltanto la prima».

Le Terme Luigiane patrimonio del territorio

Le Terme Luigiane, con le sue acque tra le più benefiche d’Europa, rappresenta un vero e proprio patrimonio per tutta la Calabria e ogni anno diventa meta di centinaia di migliaia di pazienti provenienti da ogni dove. Il merito è anche di un’organizzazione eccellente e del lavoro meticoloso di Valentina Pulzella e di tutto suo staff. di collaboratori. «La stagione 2025 – dice la direttrice delle strutture ricettive delle Terme Luigiane - è iniziata alla grande. Abbiamo gli alberghi pieni, il parco termale è ripartito a pieno ritmo e i clienti sono sempre più vogliosi di trascorrere la loro vacanza da noi. In tanti ci scelgono, in tanti rinnovano la loro la loro scelta e ne siamo ovviamente orgogliosi, anche perché qui coltiviamo la cultura dell'accoglienza e questo ci ripaga giorno dopo giorno».