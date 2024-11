Il ragazzo è rimasto vittima di un incidente stradale. Disposta l'autopsia

Sarà sottoposto ad autopsia il corpo di Alfonso Reale, il ventenne di Acri vittima di un incidente stradale. Il giovane aveva trascorso la serata di lunedì 3 luglio in compagnia di alcuni amici, poi si era diretto verso la propria abitazione, ma non è mai rincasato.

!banner!

Il prolungarsi dell’assenza del ragazzo, studente del conservatorio di musica di Cosenza, ha allarmato i familiari. Le ricerche sono scattate tempestivamente finché una persona non ha notato un veicolo ribaltato in un burrone, sotto la strada del Belvedere.

Si trattava proprio della Fiat Panda di Alfonso. L’esame autoptico servirà a stabilire le cause della morte. Intanto i tanti amici e familiari di Alfonso si sono riuniti per una fiaccolata di preghiera in ricordo del giovane conosciuto ed amato da tutti nella comunità del centro silano.

Salvatore Bruno