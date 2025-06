Nella giornata di ieri, venerdì 20 giugno, è scomparsa Maria Voce, la prima presidente del Movimento dei Focolari dopo la fondatrice e che guidò dal 2008 fino al 2021. I funerali si terranno a Rocca di Papa lunedì 23 giugno alle 15, presso il Centro Internazionale, riferisce Vatican News.

Calabrese, nata ad Aiello Calabro il 16 luglio 1937, prima donna avvocato nella regione, focolarina dal 1959, per sei anni accanto a Chiara Lubich e poi responsabile del Movimento in Turchia per altri sei anni, Maria Voce è scomparsa ieri pomeriggio alle 17.22 a Rocca di Papa «nella sua casa, - si legge in un comunicato firmato da Margaret Karram, presidente dei Focolari - circondata dalle cure e dall'amore delle focolarine del suo focolare e dalla preghiera di tutti noi. Era serena».

Maria Voce aveva il nome "Emmaus", avuto da Chiara Lubich, «che richiama - scrive Karram - l'esperienza del Risorto in cammino con noi, ha segnato tutta la sua vita. Affermava infatti: 'Come si fa l'Opera di Dio? Con Gesù in mezzo!'». L'attuale presidente dei Focolari, che è succeduta a Maria Voce nel 2021, ricorda «la sua vicinanza così discreta ma viva», «i suoi consigli così pieni di Sapienza». «Era presente nelle più varie occasioni, feste, anniversari, viaggi; mi assicurava le sue preghiere, l'offerta della sua vita e spesso mi faceva trovare un dono, un fiore, una sua poesia».