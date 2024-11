In programma una manifestazione «Per uno scalo internazionale che serva Reggio, Messina e aree vicine»

Sandhi, Associazione culturale, ambientalista e pacifista giovanile, l’accademia “Kronos” con sezione reggina Mariangela Nemo, il Club per l'Unesco di Reggio Calabria "Re Italo"- Federazione Italiana Club e Centri per l'Unesco, annunciano la partecipazione alla manifestazione organizzata dal Comitato pro Aeroporto dello Stretto. L’evento è in programma per sabato 19 novembre, con inizio alle 10.

Nell’invitare cittadini, associazioni, enti, istituzioni e scuole a partecipare, i sodalizi specificano le finalità dell’iniziativa: «Per un Aeroporto internazionale – si legge in nota - che serva Reggio, Messina, ed aree vicine (1.500.000 abitanti). Con voli diretti presso tutte le località del Mediterranea e dell'Europa, a costi contenuti».