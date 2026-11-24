I consiglieri comunali Pisano Pagliaroli e Giovanni Russo chiedono un confronto tra Governo, Regione, ENAC e società di gestione per assicurare la continuità del collegamento con Fiumicino, potenziando anche orari e frequenze

«Garantire il futuro del collegamento aereo tra l’aeroporto di Crotone e Roma Fiumicino andando oltre la proroga già ottenuta fino al 31 agosto 2027: è questa la priorità su cui occorre aprire per tempo un confronto istituzionale serio e condiviso».

È quanto dichiarano in una nota congiunta Pisano Pagliaroli, consigliere comunale di Noi Moderati, e Giovanni Russo, consigliere comunale di Libertà è Democrazia, richiamando l’attenzione sull’importanza strategica della tratta per l’intera provincia crotonese.

«Il collegamento con la Capitale – sottolineano Pagliaroli e Russo – rappresenta un servizio essenziale per cittadini, lavoratori, studenti e professionisti, oltre a costituire un asset fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio».

Nel loro intervento, i due consiglieri riconoscono l’impegno della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto, che attraverso un intervento finanziario hanno consentito di prorogare il servizio fino all’estate del 2027. «Un risultato importante che va riconosciuto – osservano –, ma che non può rappresentare un punto di arrivo. Occorre adesso lavorare con il necessario anticipo per individuare una soluzione stabile che garantisca la continuità del servizio anche negli anni successivi».

Secondo Pagliaroli e Russo, la strada da percorrere passa attraverso una stretta collaborazione istituzionale tra Governo, Regione Calabria, ENAC e società di gestione aeroportuale, in un quadro in cui «il territorio crotonese, già penalizzato da importanti carenze nei collegamenti ferroviari e stradali, non può permettersi ulteriori difficoltà sul fronte della mobilità».

«Non si tratta soltanto di mantenere un volo – proseguono i consiglieri –, ma di garantire ai cittadini la possibilità di raggiungere la Capitale con collegamenti adeguati, riducendo le distanze e gli svantaggi rispetto ad altri territori. Per questo chiediamo anche di intervenire su orari e frequenze, affinché l’offerta risponda in modo concreto alle esigenze quotidiane dell’utenza».

Pagliaroli e Russo assicurano infine che continueranno a sostenere in tutte le sedi istituzionali ogni iniziativa utile a dare prospettive di crescita allo scalo crotonese: «Su un tema così importante non servono contrapposizioni, ma responsabilità, programmazione e unità d’intenti nell’interesse esclusivo del territorio. La sfida è trasformare una proroga in una garanzia strutturale, su cui cittadini e imprese possano davvero contare».