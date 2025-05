Ma quali vacanze low cost: esplosione dei prezzi ovunque, da Fiumefreddo a Paola. I piccoli borghi hanno approfittato dell’arrivo degli argentini per far salire vertiginosamente il costo delle settimane centrali di ferie

Una ricerca rapidissima su un portale di affitti estivi ed ecco la sorpresa: un appartamento a 1.500 euro al mese. Ma basta una chiamata per scoprire la verità. L’immobile è disponibile sì, ma solo per metà agosto, dal 1° al 16, sempre a 1.500 euro. Tradotto: l’intero mese costerebbe il doppio. Non è un errore, è la regola non scritta del mercato delle case vacanza sul Tirreno cosentino, dove i prezzi estivi stanno salendo alle stelle. Una tendenza evidente agli occhi di chiunque abbia anche solo provato a cercare.

Dall'estate 2022, quindi la prima post-Covid, i costi sono aumentati a dismisura. Se fino al 2015 per un appartamento nella quindicina di Ferragosto, a Fiumefreddo, si arrivava a spendere anche meno di mille euro, adesso difficile che si possa andare sotto i millecinquecento. Anzi, impossibile.

Affitti estivi sul Tirreno cosentino, non è solo Fiumefreddo

Ma non è soltanto Fiumefreddo ad aver subito un aumento consistente dei prezzi per gli affitti. Quasi tutti i comuni del basso tirreno cosentino, quelli confinanti con il catanzarese, hanno ricevuto un'impennata di prezzo non indifferente. Il lungomare di Paola, quello di San Lucido, quello di Belmonte Calabro, sono diventate per larga parte delle famiglie calabresi inaccessibili.

Merito, o colpa, a seconda dei punti di vista, dell'arrivo degli argentini che reclamano cittadinanza italiana. Un'esplosione arrivata post pandemia, dal 2022 fino all'impennata degli ultimi due anni. E questo, soprattutto in borghi proprio come Fiumefreddo, che hanno avuto per anni difficoltà a riempire gli affitti, è stato un evento accolto come una manna dal cielo per aumentare i prezzi a discapito dei calabresi. Che adesso, per quindici giorni su un basso Tirreno cosentino con sempre meno servizi, devono sborsare cifre a tre zeri.

Amantea e Paola sono capitoli a parte, Torremezzo non si salva

Nel capitolo degli affitti estivi sul Tirreno cosentino vanno comprese anche Amantea e Paola, che però fanno storia a sé sia per costo sia per servizi. Si tratta, infatti, di due città vere e proprie. Sia ad Amantea sia a Paola agosto è stato un mese in cui riuscire a raggiungere un affitto è sempre stato estremamente complesso. Questo perché si tratta, nella zona Sud del mare occidentale, delle due realtà più forti da un punto di vista turistico.

Diverso invece il discorso che riguarda Torremezzo. Un tempo meta prediletta dei cosentini per gli affitti estivi, le case per agosto hanno recentemente subito un rialzo dopo anni in cui la media si era assestata esattamente a metà fra i borghi più "familiari" e le due grandi città che fanno da massimi attrattori turistici. Ad oggi, invece, gli appartamenti raggiungono anche i 2500 euro mensili per agosto. Ammesso che ci sia ancora spazio.