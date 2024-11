Con il pretesto di verificare l'avvenuta ricezione di atti, si tenta di carpire informazioni e dati personali o far acquistare riviste e pubblicazioni riguardanti la materia tributaria

Sono stati segnalati da parte di enti esterni alcuni tentativi di truffa ai danni di contribuenti calabresi, contattati telefonicamente da qualcuno che si è presentato come dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, con il pretesto di verificare l'avvenuta ricezione di atti, ha tentato di carpire informazioni e dati personali o far acquistare riviste e pubblicazioni riguardanti la materia tributaria. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate, che in un comunicato stampa precisa di essere estranea a tali richieste e invita i contribuenti a segnalare alle autorità competenti eventuali casi sospetti. (Agi)