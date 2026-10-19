Dallo scorso mese di marzo l’ascensore ha smesso di funzionare. Non è chiaro se il guasto sia di lieve entità o se per rimetterlo a posto occorra un investimento consistente. Soprattutto non è chiaro quale sia l’ente competente ad intervenire nell’edificio scolastico di Piazza Cappello, condiviso dalla Provincia, per i primi due piani in cui è ospitato l’istituto superiore Francesco Saverio Nitti, e dal Comune per il terzo piano frequentato dagli alunni della scuola media Giovambattista Vico, dove chiaramente, i disagi sono maggiori.

Da alcuni mesi l'ascensore della scuola media Vico di Cosenza è bloccato. Le aule si trovano al terzo piano di un edificio condiviso con una scuola superiore. Con rimpallo di competenze tra il Comune e l'ente provincia

Situazione kafkiana

Ed è proprio il dirigente della scuola Vico, Massimo Ciglio, a sollecitare la risoluzione del problema: «È anche una questione di sicurezza – afferma al microfono del nostro network - Siamo in una situazione direi kafkiana: c'è un rimbalzo di responsabilità fra il Comune e la Provincia, entrambi proprietari con delle responsabilità precise. Rimane un dato certo – aggiunge Ciglio - noi siamo senza ascensore. Per fortuna non abbiamo casi particolarmente gravi di bambini con difficoltà di deambulazione, ma se li avessimo saremmo costretti a negare il diritto all'istruzione a questi ragazzi. Per questo rivolgo un appello a chiunque abbia competenze sull'impianto della Giovambattista Vico di Piazza Cappello: aggiustateci l'ascensore. Ne va della sicurezza dei bambini, ne va del loro diritto ad uno studio, ne va del loro diritto ad avere una scuola che funzioni con tutti gli elementi necessari ad accompagnarli nelle aule».

C’è anche la palestra

Poi la chiosa su un altro disservizio con cui il dirigente deve fare i conti da qualche tempo, relativo però ad un altra scuola, la Plastina Pizzuti di Via Misasi, facente parte dell’istituto comprensivo Spirito Santo, cui fa capo anche la Vico: «In quel complesso aspettiamo ancora il ripristino della palestra. Anche quella è un'altra ferita inferta ai nostri bambini».