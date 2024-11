L'uomo si trova ricoverato nell'ospedale di Locri. Sull'episodio in corso le indagini dei carabinieri

Bovalino (Rc) – I Carabinieri del Gruppo di Locri hanno avviato le indagini per fare piena luce sul ferimento avvenuto nella serata di ieri alla periferia di Bovalino, nella locride.

L’agguato. Un uomo di 37 anni, Francesco Marzano, disoccupato del posto, è stato ferito in un vero e proprio agguato compiuto poco dopo le 19.30 in via Aldo Moro. Il trentasettenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Reggio Calabria con una ferita d’arma da fuoco alla gamba, presumibilmente causa da un colpo di fucile. A sparargli è stato uno sconosciuto. Subito interrogato dai carabinieri, l’uomo non ha saputo fornire indicazioni utili alle indagini. Intanto questa mattina Marzano è stato trasferito all’ospedale di Locri. Le sue condizioni non sono gravi.