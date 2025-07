«Quello che siamo oggi è frutto del cammino che abbiamo percorso. Il mio è iniziato da un inserimento in comunità quando avevo circa 10 anni. La comunità è stata la mia casa. La comunità è stata la mia salvezza, la mia famiglia. Mi ha offerto un luogo in cui crescere con i miei talenti e i miei limiti. È stato un cammino lungo e difficile.

Sono grato alle tante persone che ho incontrato. Tra loro tanti educatori non solo a livello professionale ma soprattutto di vita, di strade, di sogni, come io oggi spero di essere per i giovani che incrocio durante il loro e il mio cammino».

Ospite del format A tu negli studi del Reggino.it, Alessandro Cartisano, coordinatore di Casa di Benedetta che dal 2020 a Reggio Calabria accoglie minori in difficoltà, e presidente dell’associazione Abakhi, racconta la sua esperienza e il progetto educativo che ne è nato. Continua a leggere e guarda il video su IlReggino.it