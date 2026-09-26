Unindustria Calabria esprime le proprie congratulazioni ad Alfredo Citrigno, presidente del Gruppo Citrigno e della Sezione Sanità di Unindustria Calabria, per la nomina a componente del Gruppo Tecnico Scienze della Vita di Confindustria.

Un riconoscimento che premia il percorso imprenditoriale di Citrigno alla guida di una realtà sanitaria che opera in Calabria con strutture diagnostiche e specialistiche diffuse sul territorio e che consolida il ruolo dell'imprenditoria sanitaria calabrese nei tavoli tecnici nazionali di Confindustria dedicati a innovazione e investimenti nel settore delle scienze della vita.

«Ci congratuliamo con Alfredo Citrigno per un incarico che è motivo di orgoglio per l'intero sistema associativo calabrese - dichiara il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara -. La sua esperienza alla guida della Sezione Sanità della nostra associazione ha già dimostrato competenza e visione: portarla ora al tavolo tecnico nazionale di Confindustria significa dare voce alle istanze delle imprese calabresi della sanità in un contesto che definisce le politiche di sviluppo del settore su scala nazionale».

«La nomina di Alfredo Citrigno rappresenta un segnale importante per tutto il Mezzogiorno - aggiunge Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno - Le scienze della vita sono uno dei comparti su cui si gioca la competitività del Paese e avere una voce calabrese in un tavolo tecnico così strategico è un'opportunità che va colta per rafforzare il ruolo del Sud nell'agenda nazionale dell'innovazione in sanità».

