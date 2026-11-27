Presentato all’Unical lo studio promosso da Mario Oliverio con i docenti Roberto Musmanno e Demetrio Festa: investimento previsto di 30 miliardi per collegare area cosentina, fascia jonica e Crotonese alle principali direttrici ferroviarie nazionali

Torna di attualità il tema dello snodo di Tarsia per collegare l’area urbana cosentina e la fascia jonica fino a Crotone, alle principali direttrici ferroviarie del Paese, attraverso una nuova, vera linea dell’alta velocità segnatamente destinata al trasporto passeggeri. Un binario aggiuntivo al corridoio tirrenico, utile anche a prevenire l’isolamento nel caso in cui l’erosione costiera dovesse creare una interruzione del servizio sul litorale, tra Praia a Mare e Paola.

La proposta progettuale elaborata con il contributo gratuito dei docenti universitari di logistica e trasporti Roberto Musmanno e Demetrio Festa, è stata presentata nell’ateneo di Arcavacata dall’ex presidente della Regione Mario Oliverio. Non una questione politica, ha voluto precisare l’ex governatore, ma un contributo alla mobilità e allo sviluppo della Calabria che deve interessare tutti, tanto che l’elaborato reca le insegne dell’Unical.

Peraltro Oliverio, ricordando come l'alta velocità nei territori raggiunti dal servizio, ha favorito un notevole incremento del Pil ed ha frenato lo spopolamento, ha auspicato di poter prossimamente incontrare Roberto Occhiuto per coinvolgerlo in questa battaglia intrapresa ormai da diversi anni.

In estrema sintesi l’idea prevede di agganciare lo snodo di Tarsia a Lagonegro, sulla scorta del percorso della vecchia ferrovia dismessa alla fine degli anni settanta Spezzano Albanese-Lagonegro, puntando poi ad allacciarsi ad un altro snodo strategico dell’alta velocità, quello di Romagnano che guarda sia verso Basilicata e Puglia, sia a Battipaglia e Salerno.

Circa trenta miliardi di euro l’investimento previsto, di cui 12 sarebbero pure già reperibili in tempi brevi. Da Tarsia poi, si raggiunge Paola attraverso il nuovo tunnel del Santomarco, con la fermata di Settimo di Montalto Uffugo al servizio dell’area urbana cosentina. Vi sarebbero poi - è stato spiegato - riflessi anche per i cittadini della fascia jonica cosentina e del crotonese. Perché il nuovo tracciato consentirebbe di collegare Tarsia a Roma in meno di due ore. Di conseguenza da Corigliano-Rossano o da Crotone, si impiegherebbero meno di quattro ore per arrivare nella capitale. Il progetto prevede anche la realizzazione di un collegamento ferroviario con l’aeroporto di Lamezia Terme.

Costruire una linea alta velocità all’interno della Calabria consentirebbe, secondo lo studio contenuto nell’elaborato, di servire una popolazione di circa 600 mila persone e di alleggerire l’ingombro sulla linea tirrenica in modo da favorire, inoltre, lo sviluppo del trasporto merci dal porto di Gioia Tauro anche verso Taranto. All'appuntamento erano presenti tra gli altri, i parlamentari Vittoria Baldino e Nico Stumpo.