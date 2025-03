La Calabria chiede una sanità migliore, più moderna, più sicura. Con strutture che non siano più vetuste e macchinari all’avanguardia. Il primo aggiornamento del sondaggio di LaC News24 partito ieri lo suggerisce senza se e senza ma: più di 40 votanti su 100 considerano i nuovi ospedali l’opera pubblica fondamentale per il futuro di una regione costantemente sul fondo della classifica per i Livelli essenziali di assistenza.

Storia antichissima, quella dei quattro nuovi ospedali: a Vibo Valentia, Corigliano Rossano, Catanzaro e Gioia Tauro sono attesi da 20 anni e, tra stop tecnici e giudiziari, all’attesa infruttuosa ci si è quasi assuefatti. La struttura in costruzione nella Sibaritide è quella che si trova nella fase più avanzata ma anche i suoi cantieri sono in ritardo, come abbiamo raccontato di recente.

Da un cantiere all’altro, la storia delle grandi infrastrutture sognate dai calabresi e delle priorità individuate dai voi lettori si sposta sulla costa jonica. L’autostrada dell’Jonio Taranto-Reggio Calabria conquista il secondo posto con il 23,41% dei voti raccolti fino a oggi. Altro grande classico suddiviso in lotti infiniti, la statale 106 potrebbe migliorare qualità della vita e dell’economia in una dorsale chiave per il futuro della Calabria. Segue a poca distanza l’Alta velocità ferroviaria, mega progetto miliardario che, per ora, si ferma in Campania e chissà quando varcherà i confini per inoltrarsi nel territorio della nostra regione. Fino a Praia a Mare arriverà di sicuro, per il resto non ci sono certezze ma il vostro voto la considera di centrale importanza: raccoglie il 22,07%. Con quasi il 90% delle preferenze andate alle prime tre infrastrutture in classifica alle altre restano soltanto briciole.

Anche all’opera bandiera del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini: il Ponte sullo Stretto è di fondamentale importanza per il 7,36% dei nostri lettori. Evidentemente i calabresi non lo considerano una priorità, in linea con associazioni, partiti e movimenti che ne osteggiano da anni la realizzazione.

Ancora più indietro gli ultimi due “concorrenti”: il rigassificatore di Gioia Tauro (2,34%), sponsorizzato dal governatore Roberto Occhiuto come hub energetico indispensabile per far decollare la Calabria, e la Trasversale delle Serre (2,34%), idea infrastrutturale per far uscire dall’isolamento le aree interne del Vibonese. Sono passate poco più di 24 ore dal lancio del sondaggio: si vota fino a sabato 8 marzo alle 19, tutto può ancora cambiare.