«Ebrei assassini». È il contenuto carico d'odio comparso a Tropea dopo il caso analogo avvenuto nella vicina Parghelia. Questa volta, la grave e offensiva scritta è stata tracciata da mano ignota all’ingresso della Perla del Tirreno, più specificamente prima dell’ingresso della galleria e nei pressi del bivio.

L'episodio a Parghelia

A Parghelia, nel giro di poche ore, la scritta nei pressi dello stadio comunale era stata rimossa su iniziativa dell’amministrazione. La compagine politica non solo ha provveduto immediatamente a cancellare la frase ma ha anche denunciato la vicenda alle autorità. Gli episodi verificatesi nei due paesi, proprio nel periodo in cui si svolgono numerose manifestazioni in ricordo delle vittime dell’Olocausto, testimoniano la necessità di intervenire a tutela dei valori quali la democrazia, il reciproco rispetto. Messaggi come quelli apparsi a Tropea e Parghelia, infatti, non fanno che alimentare il clima di odio e violenza che si respira anche nel vibonese. Su quanto avvenuto sono in corso accertamenti della Digos e della Questura di Vibo Valentia.