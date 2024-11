La serata delle cover, sul palco dell'Ariston a Sanremo, ha regalato autentiche emozioni e ricordi di brani leggendari che hanno accompagnato intere generazioni. Uno dei momenti più toccanti è stata l'esibizione di Angelina Mango, che ha interpretato "La Rondine", un brano del padre Pino Mango scomparso nel 2014. L'artista lucano, di Lagonegro, tra le voci più innovatrici della musica italiana e molto amato in Calabria, morì a soli 60 anni per un infarto mentre era sul palco in un concerto in Basilicata. Per la figlia Angelina, che all'epoca era un'adolescente di 13 anni, fu un inferno, ferite che, anche se si rimarginano, lasciano cicatrici indelebili. Ieri sera Angelina, accompagnata dal quartetto d'archi dell'orchestra di Roma, ha onorato il papà con una voce tremante dall'emozione. Come in un pianto carico di nostalgia e sofferenza ha inviato un messaggio dal palco dell'Ariston verso il cielo. Sembrava che il padre potesse ascoltarla e fosse lì a guardare orgoglioso la sua bambina. Sensazioni struggenti che sono arrivate dritte al cuore di tutti.

"Nonostante tu sia la mia rondine andata via, sei il mio volo a metà, sei il mio passo nel vuoto. Dove sei, dove sei dove sei? Unico amore che rivivrei". Fa così un tratto della canzone scelta da Angelina Mango. Il brano evidenzia la mancanza di una persona che si ama e la difficoltà a lasciarla andare via. Non ci poteva essere scelta migliore per Angelina Mango, che con un’interpretazione delicata, ha donato attimi da brividi a tutti i presenti in sala e al pubblico da casa. E poco conta se nella quarta serata della manifestazione canora di Sanremo sia arrivata seconda alle spalle di Geolier (verdetto, accolto dai fischi all'Ariston, frutto del televoto, giuria delle radio e sala stampa).

Per molti la vera vincitrice è lei e il tributo dedicato al papà resterà uno dei momenti inscalfibili nella memoria del Festival di Sanremo. Al termine dell’esibizione, tutti in platea si sono alzati in piedi applaudendo visibilmente emozionati, ed è apparso un manifesto con su scritto “Grazie Pino”. «Ci godiamo il lungo applauso, anche perché facciamo fatica tutti e due a parlare per la commozione - ha affermato Amadeus rivolgendosi in modo affettuoso verso Angelina Mango - un fantastico omaggio a Pino Mango, un grande papà, una delle voci più belle della canzone italiana».