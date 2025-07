La 26enne di Corigliano Rossano, laureata all’Unical, premiata per il percorso universitario d’eccellenza. Per lei anche una borsa di studio per un master. La cerimonia alla Camera dei deputati

C'è anche il nome di Antonella Turco tra quello dei mille neolaureati italiani insigniti del prestigioso “Premio America Giovani”, riconoscimento conferito dalla Fondazione Italia Usa a chi si è distinto per un percorso universitario di eccellenza. Un traguardo di grande rilievo per la giovane studentessa di Corigliano-Rossano. Martedì scorso si è svolta la cerimonia di premiazione alla Camera dei deputati a Roma.

Oltre al premio, Antonella ha ottenuto anche una borsa di studio a copertura totale per frequentare il master in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, percorso formativo promosso dalla stessa Fondazione, pensato per creare una classe dirigente capace di connettere il sistema Italia con il contesto internazionale.

Antonella Turco è nata a Cariati nel 1999 e vive a Corigliano Rossano. Si è diplomata con il massimo dei voti all’Iis “Itas-Itc” di Rossano. Ha poi proseguito gli studi all’Università della Calabria, dove ha conseguito con lode sia la laurea triennale in Economia aziendale che quella magistrale in Economia aziendale e Management. Attualmente, oltre al master promosso dalla Fondazione Italia Usa, frequenta anche il master universitario di secondo livello in “Artificial intelligence & data science” sempre all’Unical.