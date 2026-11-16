Con l'avvicinarsi del cambio dell'orario ferroviario previsto per il prossimo 13 dicembre, scatta l'allarme sui collegamenti essenziali lungo il versante ionico calabrese già pesantemente condizionati dai disagi legati alla chiusura della galleria Santomarco sulla direttrice Cosenza–Paola. Per questo Elisa Scutellà, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, ha trasmesso una circostanziata e urgente richiesta di chiarimenti ai vertici politici e tecnici responsabili della mobilità regionale e nazionale. In particolare all'assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo, ai dirigenti dei Dipartimenti Trasporti e Agricoltura della Regione, nonché ad Aldo Isi, amministratore delegato e direttore generale di Rfi Spa e commissario straordinario di Governo per gli interventi di potenziamento ed elettrificazione della rete ferroviaria.

Scutellà fa notare come «dalla consultazione dei sistemi di vendita delle ferrovie spicca la mancata visibilità o assenza dei collegamenti sulle tratte Taranto–Cosenza e Taranto–Rocca Imperiale».

Una mancanza, sottolinea che «rischia di privare l'area dell'Alto Ionio cosentino e l'intero versante ionico calabrese di servizi essenziali per pendolari, studenti e cittadini».

Nella lettera, quindi, l'esponente del M5s chiede all'assessore al ramo e ai vertici Rfi se la mancata visibilità sui sistemi di vendita delle tratte Taranto–Cosenza e Taranto–Rocca Imperiale dal 13 dicembre sia dovuta a un ritardo tecnico di caricamento o a una reale cancellazione delle corse. In questo caso di «fornire le eventuali motivazioni tecniche o contrattuali alla base della rimodulazione dell'offerta ferroviaria, indicare quali misure correttive e compensative si intendano adottare con immediatezza per scongiurare riduzioni del diritto alla mobilità dei cittadini dell'Alto Ionio».

«Pur comprendendo le complessità tecniche e logistiche connesse agli interventi infrastrutturali in corso, non appare giustificabile che le ricadute organizzative si traducano in un ulteriore taglio dei servizi lungo la fascia ionica, privando pendolari, studenti e cittadini di collegamenti essenziali», conclude al capogruppo pentastellata.