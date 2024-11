Il bilancio è di due arresti, avvenute in altrettante, distinte, operazioni messe a segno dai militari della Compagnia di Palmi a Seminara e da quelli di Villa San Giovanni a Bagnara

REGGIO CALABRIA - I Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno arrestato a Seminara O.G., 23 anni , che deteneva illegalmente delle armi. I militari hanno effettuato una serie di perquisizioni nell'abitazione e nelle pertinenze agricole di proprietà dell'arrestato, durante le quali hanno rinvenuto, abilmente occultati all'interno di un fienile, due fucili calibro 12 con matricola abrasa, una pistola revolver calibro 38, anch'essa con matricola abrasa, ed oltre 20 cartucce a pallettoni calibro 12. Le armi, perfettamente funzionanti, sono state sequestrate e saranno oggetto di ulteriori, più approfonditi accertamenti volti a determinarne la provenienza.

Droga in frutteria: un arresto. I Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, hanno arrestato in flagranza di reato un quarantenne D.C., trovato in possesso di sostanza stupefacente a fini dello spaccio. Durante una perquisizione effettuata all'interno di una rivendita di frutta e verdura ubicata nel centro di Bagnara, hanno rinvenuto, in una stanza adibita a magazzino, in una cassetta di legno abilmente occultata, 4 bustine di plastica trasparente ed una busta in carta di colore marrone contenenti complessivi 60 grammi di tipo marjuana. L'uomo, secondo quanto riferito, presente durante le operazioni, ormai alle corde, ha dichiarato che la sostanza era di sua esclusiva proprietà pertanto i Carabinieri si sono recati nella sua abitazione per ricercare la presenza di ulteriore sostanza stupefacente. All'interno di un vaso in terracotta posto sul balcone, contenuti in un bicchiere di plastica ed una bustina di cellophane, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente e un bilancino elettronico di precisione.