L’atmosfera, ricca di colori, profumi e tradizioni, sta offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nel cuore della Calabria: dai prodotti tipici alle lavorazioni artistiche, fino alle proposte turistiche che raccontano un territorio autentico, ricco di storia e creatività.

La giornata di oggi è stata impreziosita dalla visita del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha voluto incontrare gli espositori e toccare con mano il lavoro svolto in questi giorni. Occhiuto si è complimentato apertamente con l’assessore Gianluca Gallo e l’assessore Giovanni Calabrese esprimendo soddisfazione per l’organizzazione e per l’immagine positiva che la regione sta trasmettendo in un evento di portata internazionale.

«La Calabria – ha sottolineato il presidente – non è seconda a nessuno e sta dimostrando ancora una volta la sua capacità di attrarre interesse, valorizzando le proprie eccellenze e promuovendo un modello di sviluppo che unisce tradizione e innovazione. Un risultato che premia il grande impegno degli artigiani e il lavoro della Regione».

Il flusso costante di visitatori al padiglione conferma l’attenzione crescente verso un territorio che, attraverso eventi come questo, continua a rafforzare la propria identità e visibilità nel panorama nazionale.

La presenza calabrese a Milano si conferma dunque un successo, con una partecipazione che dimostra quanto la regione sappia farsi apprezzare per autenticità, qualità e accoglienza.