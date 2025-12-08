VIDEO | Prosegue senza sosta il successo della kermesse dove l’area espositiva dedicata alla nostra regione continua ad attirare un ampio pubblico. Il Padiglione 6 si è confermato tra i più vivaci dell’intera manifestazione milanese
L’atmosfera, ricca di colori, profumi e tradizioni, sta offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nel cuore della Calabria: dai prodotti tipici alle lavorazioni artistiche, fino alle proposte turistiche che raccontano un territorio autentico, ricco di storia e creatività.
La giornata di oggi è stata impreziosita dalla visita del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha voluto incontrare gli espositori e toccare con mano il lavoro svolto in questi giorni. Occhiuto si è complimentato apertamente con l’assessore Gianluca Gallo e l’assessore Giovanni Calabrese esprimendo soddisfazione per l’organizzazione e per l’immagine positiva che la regione sta trasmettendo in un evento di portata internazionale.
«La Calabria – ha sottolineato il presidente – non è seconda a nessuno e sta dimostrando ancora una volta la sua capacità di attrarre interesse, valorizzando le proprie eccellenze e promuovendo un modello di sviluppo che unisce tradizione e innovazione. Un risultato che premia il grande impegno degli artigiani e il lavoro della Regione».
Il flusso costante di visitatori al padiglione conferma l’attenzione crescente verso un territorio che, attraverso eventi come questo, continua a rafforzare la propria identità e visibilità nel panorama nazionale.
La presenza calabrese a Milano si conferma dunque un successo, con una partecipazione che dimostra quanto la regione sappia farsi apprezzare per autenticità, qualità e accoglienza.