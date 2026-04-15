Al Salone del vino e del gusto un incontro promosso da associazioni e istituzioni per sensibilizzare su ascolto e aiuto concreto, con esperti e testimonianze

Si terrà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 10:00, presso il Salone del Vino e del Gusto di Torre Melissa, l’evento “Ascoltare, Aiutare, Cambiare”, un importante momento di incontro, confronto e sensibilizzazione promosso dalle associazioni “Aiutami Mamma - Associazione di Ascolto” e “Il Sogno di Raffaele Pio”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare voce a tematiche sociali di grande rilevanza, ed in particolare a queste due realtà che ogni giorno mettono al centro l’ascolto, il supporto concreto e la speranza.

L’evento gode del patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Crotone, e dei Comuni di Melissa, Cerenzia, Ciró, Ciró Marina, Pallagorio e Umbriatico, a testimonianza di un impegno condiviso e trasversale sul territorio.

Nel corso della mattinata interverranno numerosi esperti del mondo sanitario, giuridico e sociale, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del volontariato, offrendo contributi qualificati e testimonianze significative.

Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà associative e agli enti che hanno scelto di sostenere questa iniziativa, contribuendo alla sua realizzazione e diffusione. In particolare, si desidera esprimere una speciale gratitudine al Gruppo Spataro, che ha scelto di sostenere concretamente iniziative che mettono al centro le persone, contribuendo alla crescita sociale del territorio e credendo in una visione d’impresa che non si limita a costruire, ma che partecipa, sostiene e restituisce valore alla comunità.

Perché crescere significa anche esserci, tendere una mano e costruire insieme un futuro migliore.

L’evento rappresenta un’occasione unica per la comunità del territorio crotonese per riflettere, condividere e costruire insieme percorsi di cambiamento reale.