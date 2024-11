Una leadership che si conferma per il settimo mese consecutivo grazie ai programmi di informazione e intrattenimento diventati ormai punti di riferimento per i telespettatori calabresi

In vetta agli ascolti. Anche ad ottobre LaC Tv si conferma, per il settimo mese di fila, punto di riferimento dell’offerta televisiva in Calabria.

Un risultato eccellente e sempre in crescita che dimostra come i prodotti televisivi della rete siano ormai entrati nelle abitudini quotidiane dei telespettatori calabresi.

Alla base una ricerca costante tesa al miglioramento che hanno fatto di Diemmecom un brand sinonimo di garanzia, qualità e affidabilità.

I telespettatori calabresi, dunque, confermano la loro fiducia in un marchio conosciuto e riconoscibile ovunque in regione e non solo, scegliendo tra i contenuti offerti nei vari campi: informazione, intrattenimento, promozione del territorio e dell’enogastronomia locale.

Conferma l’andamento positivo già registrato anche LaC OnAir, sul canale 17, grazie a programmi innovativi come quelli condotti dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme e allo spazio dedicato alle eccellenze e ai talenti della nostra terra.

Un palinsesto ricco in informazione e intrattenimento

Con il palinsesto autunnale, sono tornati tanti dei prodotti fiore all’occhiello del network.

Sul fronte dell’informazione viaggia a vele spiegate “Dentro la notizia”, il format di approfondimento che di settimana in settimana affronta i temi più caldi del momento con ospiti in studio e servizi prodotti dalla redazione giornalistica: alla conduzione Pier Paolo Cambareri e Francesca Lagoteta nel weekend.

Sul fronte dell’intrattenimento, Paolo Marra con il suo format “Si giri ccu mia, ti sciali chi via” porta i telespettatori alla scoperta dei posti più belli della Calabria, confermandosi uno dei protagonisti della rete grazie agli ottimi ascolti. Insieme a lui il ritorno di uno dei decani della televisione locale, Pino Gigliotti: il suo "Permette signora?" torna nelle strade delle città calabresi per offrire intrattenimento e risate in un format ormai amatissimo dagli spettatori.

Le novità di novembre

A inizio novembre è inoltre ripartito “Perfidia” l’irriverente talk condotto da Antonella Grippo che ogni venerdì sera ospita personaggi della politica e della cultura di caratura nazionale e che si conferma appuntamento fisso per gli amanti del genere grazie alla sua capacità di offrire nuovi spunti e originali punti di vista sui più importanti temi in agenda.

Grande riscontro ha riscosso lo speciale sulle elezioni Usa, condotto dallo studio centrale da Pier Paolo Cambareri, che grazie a ospiti collegati da ogni parte del mondo e ai tanti servizi curati dalla redazione giornalistica è riuscito a offrire un quadro completo e multisfaccettato del voto nella nazione più potente al mondo. Picchi di ascolto che hanno premiato la coraggiosa scelta editoriale e il lavoro dei tanti professionisti impegnati nella lunga diretta.

Una nuova stagione, insomma, che sta già dando le prime soddisfazioni e che si preannuncia ricca di novità che andranno a completare la grande offerta di LaC Tv.