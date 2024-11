Assaporare liquori e amari bendati per scoprire come il corpo reagisce alle stimolazione delle diverse ricette. A questo scopo è stata organizzata una serata dalla Fisar (Federazione italiana sommelier, albergatori e ristoratori) giovedì 27 ottobre al Riva Restaurant & Lounge Bar sede della delegazione di Catanzaro.

Nell'occasione, grazie alla partecipazione straordinaria del Rotary Club (Distretto 2102), del Rotaract del Raventino, e in collaborazione con l'azienda Bonaventura Maschio, delle aziende vinicole Cavalier Antonio Malena, Nicotera Severisio, Maddalona del Casato, del Gustosofo Michele Di Carlo, della Gustorica Francesca Mannis e di Roberto Gallo, sono state affrontate anche le tematiche relative alla valorizzazione dei prodotti del territorio, alla crescita dell'economia agro-alimentare locale e alla diffusione delle sue specialità nel mondo. I partecipanti hanno espresso apprezzamento per la qualità e quantità di informazioni apprese con sorprendente semplicità e divertimento grazie alla competenza dei relatori. In particolar modo il “gioco” di assaporare bendati è stato per molti una gradita novità che li ha portati come era voluto, ad estraniarsi dal resto e gustare i sapori al meglio.

Fisar annuncia pure che darà il via al primo corso, per conoscere i vini e scoprire favolosi abbinamenti con il cibo. Il corso per sommelier di primo livello non è rivolto ai soli professionisti del settore alberghiero ma a chiunque voglia sentirsi qualificato e preparato ogni volta che deve scegliere una bottiglia di vino al ristorante o di liquore in enoteca.